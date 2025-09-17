В российском регионе оштрафовали женщину, которая назвала подругу «овцой»

17 сентября 2025, 18:23

В Пермском крае судебные приставы взыскали штраф за бытовое оскорбление

Фото: Istock/Zolnierek

В Лысьве Пермского края судебные приставы взыскали с местной жительницы 20 тысяч рублей штрафа за оскорбление. Подробности сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов региона.





Женщина назвала свою знакомую «овцой» во время конфликта. Сначала суд отклонил иск потерпевшей, счёл это слово субъективной оценкой, а не оскорблением, и сослался на словари. Однако апелляция отменила это решение.

«Была проведена лингвистическая экспертиза, которая заключила, что в исследуемом контексте высказывание «овца» имеет негативно-оценочное значение и употреблено оно было в ситуации межличностного конфликта с целью оскорбить, унизить адресата», — сообщили в пресс-службе ведомства.

