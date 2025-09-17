В российском регионе оштрафовали женщину, которая назвала подругу «овцой»
В Пермском крае судебные приставы взыскали штраф за бытовое оскорбление
В Лысьве Пермского края судебные приставы взыскали с местной жительницы 20 тысяч рублей штрафа за оскорбление. Подробности сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов региона.
Женщина назвала свою знакомую «овцой» во время конфликта. Сначала суд отклонил иск потерпевшей, счёл это слово субъективной оценкой, а не оскорблением, и сослался на словари. Однако апелляция отменила это решение.
«Была проведена лингвистическая экспертиза, которая заключила, что в исследуемом контексте высказывание «овца» имеет негативно-оценочное значение и употреблено оно было в ситуации межличностного конфликта с целью оскорбить, унизить адресата», — сообщили в пресс-службе ведомства.Судебные приставы взыскали с 41-летней женщины компенсацию в размере 20 тысяч рублей в принудительном порядке со счётов в банках.