Российский пенсионер расправился с родственниками из-за спора о земле и доме

17 сентября 2025, 18:33

На Алтае пенсионер убил сестру и её мужа ради участка

Фото: iStock/IndiaUniform

В Алтайском крае задержали 69-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 76-летней сестры и её мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.