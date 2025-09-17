Российский пенсионер расправился с родственниками из-за спора о земле и доме
В Алтайском крае задержали 69-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 76-летней сестры и её мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По данным следствия, обвиняемый проживал один в доме, часть которого принадлежала его сестре. Женщина регулярно пользовалась приусадебным участком, что становилось причиной частых конфликтов между родственниками из-за споров о земле и собственности.
Трагедия произошла после того, как мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения взял охотничье ружьё и совершил расправу над сестрой и её супругом.
Расследование продолжается.
