В Приморье спасатели эвакуировали 11 человек из горящего многоквартирного дома

21 июля 2026, 05:14

Фото: iStock/grafoto

В Приморье из горящего многоквартирного дома спасли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.





Пожар вспыхнул в одном из жилых домов Владивостока – возгорание началось на кухне квартиры на восьмом этаже. До приезда спасателей из здания самостоятельно вышли 20 жильцов, включая троих детей.



Прибывшие огнеборцы обнаружили густой дым, идущий из окна квартиры, а также сильное задымление в подъезде. Спасатели вывели из горящего помещения 11 человек, причём одну женщину эвакуировали с помощью специального устройства – медицинская помощь ей не потребовалась. Пожар удалось локализовать на площади около 10 кв. м. На месте работали 19 специалистов и четыре единицы техники.



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