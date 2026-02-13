Курьеры с бомбами и оружием приехали в российскую тюрьму
Второй Западный окружной военный суд приговорил троих жителей Орловской области по делу о госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.
Им назначили от 17 до 22 лет лишения свободы. Первые три-пять лет осужденные проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии. Также суд назначил штрафы от 1,3 до 1,5 млн рублей.
По версии следствия, мужчины познакомились в мессенджере с человеком, действовавшим в интересах Украины. Он поручил им фотографировать объекты, которые могли стать целями терактов.
Затем, как утверждается, они приобрели огнестрельное оружие с боеприпасами, взрывчатые вещества и самодельные бомбы. В феврале 2025 года куратор распорядился доставить этот арсенал, однако по дороге их задержали сотрудники ФСБ.
