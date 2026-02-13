Курьеры с бомбами и оружием приехали в российскую тюрьму

13 февраля 2026, 21:56

Три жителя Орловщины получили до 22 лет колонии за подготовку теракта

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Второй Западный окружной военный суд приговорил троих жителей Орловской области по делу о госизмене и подготовке теракта. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.