Мужчина использовал хитрый предлог и пять лет трогал женщин на пляже

13 февраля 2026, 21:45

The Sun: Британец представлялся энерготерапевтом и трогал женщин на пляже

Фото: istockphoto/Ridofranz

59-летний Фаттах Деррахи из Великобритании в течение пяти лет приставал к девушкам на набережной Брайтона, выдавая себя за энерготерапевта. Об этом пишет The Sun.