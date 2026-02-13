Мужчина использовал хитрый предлог и пять лет трогал женщин на пляже
59-летний Фаттах Деррахи из Великобритании в течение пяти лет приставал к девушкам на набережной Брайтона, выдавая себя за энерготерапевта. Об этом пишет The Sun.
По данным издания, мужчина, работающий поваром в доме престарелых, по утрам — примерно с 4:30 до 9:30 — подходил к незнакомкам на пляже, говорил, что чувствует у них «хорошую энергетику», и предлагал попробовать «терапию прикосновениями». После согласия он начинал трогать женщин.
Как утверждается, с 2021 по 2025 год таким способом он совершил как минимум десять нападений. В 2025 году после очередной жалобы полиция Сассекса опубликовала записи с камер наблюдения. Благодаря сообщениям местных жителей подозреваемого задержали в течение нескольких часов.
Пять потерпевших опознали его, а сам Деррахи полностью признал вину. Судебный приговор ему должны огласить 23 февраля.
