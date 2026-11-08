Три человека погибли в пожаре на территории Еврейской АО

08 ноября 2026, 02:47

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В жилом доме в селе Амурзет (Еврейская автономная область) произошёл пожар. Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили сотрудники МЧС во время ликвидации возгорания, проинформировал региональный главк ведомства.