Три человека погибли в пожаре на территории Еврейской АО
В жилом доме в селе Амурзет (Еврейская автономная область) произошёл пожар. Тела двух мужчин и одной женщины обнаружили сотрудники МЧС во время ликвидации возгорания, проинформировал региональный главк ведомства.
Сообщение о пожаре поступило в ночь с субботы на воскресенье. Когда на место прибыли первые расчёты огнеборцев, строение уже было полностью охвачено огнём.
Как уточнили в МЧС, в ходе разведки и тушения пожара звено газодымозащитной службы обнаружило первого погибшего на полу в одном из помещений. Также в соседних комнатах нашли тела мужчины и женщины без признаков жизни.
Сейчас специалисты устанавливают личности погибших. Параллельно следственно-оперативная группа проводит проверку и выясняет возможные причины возникновения пожара.
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