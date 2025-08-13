«Ещё бы секунд 20, и всё»: Курсант МВД спас семью с ребенком в Дагестане
19‑летний курсант академии МВД из Омска Газимагомед Багатаров вместе с дядей Гаджи Гунашовым спасли семь человек, которых авто начало уносить в реку во время наводнения, сообщает SHOT.
ЧП произошло в Унцукульском районе Дагестана: сильные дожди повысили уровень рек, и сельная лавина смывала всё на своём пути. В одном из серых минивэнов находились мужчина, женщина, пожилая женщина и четверо детей, в том числе новорождённый, — машина стремительно уносилась к воде.
Багатаров рассказал, что они с дядей возвращались из села Корода в Каспийск, когда поток перегородил дорогу; припарковавшись в безопасности, они увидели, как течение захватывает минивэн, и бросились в ледяную воду, пытаясь остановить машину.
По словам курсанта, течение было настолько сильным, что тащило их вместе с автомобилем.
«Ещё бы секунд 20, и всё — машина ушла бы в реку вместе с нами!» - сказал он.
Позже к ним присоединились другие очевидцы, и совместными усилиями машину вытащили на берег. Водитель удерживал минивэн снаружи, пока внутри оставались женщины и дети; серьёзных травм никто не получил. После этого Багатаров и Гунашов помогли спасти ещё несколько автомобилей, которые также начало уносить селевым потоком.