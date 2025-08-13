В челябинском суде «воскресили» мужчину

13 августа 2025, 18:02

Мужчину суд признал живым в Челябинской области после юридической смерти

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

В Челябинской области суд отменил решение о признании живого мужчины умершим, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в соцсетях.