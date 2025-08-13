В челябинском суде «воскресили» мужчину
В Челябинской области суд отменил решение о признании живого мужчины умершим, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в соцсетях.
Речь идёт о мужчине 1962 года рождения, который находился в одном из центров адаптации. Когда он назвал своё имя, выяснилось, что в базе данных числится его смерть в 2023 году.
Прокуратура обжаловала решение о признании мужчины умершим; суд удовлетворил жалобу и отменил предыдущее постановление.
Ранее похожий инцидент произошёл в Петербурге: там мужчина узнал о собственной смерти из‑за ошибки — в Сибири скончался его «двойник», у которых совпали фамилия, имя, отчество и год рождения.
