Курсант рязанского училища ВДВ сознался в умышленном убийстве замкомвзвода
В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала Маргелова раскрыто умышленное убийство. 20-летний курсант Илья Казанцев взял на себя вину за смерть 24-летнего сержанта Ивана Селина, который был заместителем командира взвода. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По версии следствия, трагедия произошла 26 мая во время прыжков с парашютом. Казанцев, воспользовавшись моментом в складском помещении, тайно связал стропы обоих парашютов Селина – основного и запасного. При осмотре снаряжения эксперты обнаружили, что соединение выполнено отрезками от грузового парашюта, что исключает случайность.
Курсант рассчитывал, что смерть офицера сочтут несчастным случаем, но позже сам дал признательные показания. По некоторым данным, он мог планировать и другие преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного дела об умышленном убийстве. Следствие продолжается, устанавливаются мотивы и возможные обстоятельства, повлиявшие на действия обвиняемого.
