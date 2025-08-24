Курсант рязанского училища ВДВ сознался в умышленном убийстве замкомвзвода

24 августа 2025, 14:47

Фото: iStock/Prathaan

В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала Маргелова раскрыто умышленное убийство. 20-летний курсант Илья Казанцев взял на себя вину за смерть 24-летнего сержанта Ивана Селина, который был заместителем командира взвода. Об этом сообщает «Коммерсантъ».