Ребёнок погиб, запутавшись в качелях на детской площадке под Тверью

24 августа 2025, 13:10

СК РФ возбудил дело после гибели запутавшегося в качелях ребёнка под Тверью

Фото: iStock/anamejia18

В Тверской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после трагического инцидента, в результате которого погиб ребёнок, запутавшийся в качелях на детской площадке. Об этом сообщает издание «КП Тверь».