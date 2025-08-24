Ребёнок погиб, запутавшись в качелях на детской площадке под Тверью
В Тверской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после трагического инцидента, в результате которого погиб ребёнок, запутавшийся в качелях на детской площадке. Об этом сообщает издание «КП Тверь».
Следователи осмотрели место происшествия, а также допросили родственников погибшего и свидетелей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии.
О гибели мальчика 2018 года рождения стало известно 23 августа. Его тело обнаружили на детской площадке жители села Красное в Старицком округе.
Правоохранительные органы продолжают выяснять, были ли нарушения при установке или эксплуатации игрового оборудования.
Читайте также: