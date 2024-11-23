Полицейского арестовали после ДТП со смертельным исходом в Стрельне

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Водителя, врезавшегося на каршеринге в фуру в Стрельне, взяли под стражу, пишет «Фонтанка». Следователи считают, что за рулем был полицейский. Известно, что друг арестованного не выжил. Трагедия произошла в ночь на четверг, 21 ноября.
По версии следствия, фигурант был пьян, из-за чего не справился с управлением, врезавшись в грузовик с полуприцепом, а также не выдержав скорость и дистанцию. По материалам дела, каршеринговый Chery двигался со скоростью почти 140 километров в час.
Погибший друг фигуранта был командиром взвода Суворовского училища МВД. Если сотрудника полиции признают виновным, его уволят и привлекут к ответственности по закону.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали семиклассника, подозреваемого в хулиганстве.
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Погибший друг фигуранта был командиром взвода Суворовского училища МВД. Если сотрудника полиции признают виновным, его уволят и привлекут к ответственности по закону.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали семиклассника, подозреваемого в хулиганстве.
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Никита Кротов