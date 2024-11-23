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УАЗ сбил двух человек на юге Москвы — прокуратура

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Двух человек, включая восьмилетнего ребенка, сбил водитель автомобиля УАЗ на пешеходном переходе в южной части столицы, пишет ТАСС, ссылаясь на московскую прокуратуру.
«На Медынской улице водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы 2001 и 2016 годов рождения доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.



Перед этим сообщалось, что в Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая. Мужчина заступился за кондуктора, с которым у школьников случился конфликт.

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#новости
#криминал
Ссора двух компаний в отеле Киева привела к драке со стрельбой, есть погибшие
Страна: в результате стрельбы в отеле Киева погиб человек
23 ноября 2024, 21:28

Фото: istockphoto/Helios8

Ссора, переросшая в стрельбу в одном из отелей Киева, унесла жизнь человека, пишет украинское издание «Страна», ссылаясь на правоохранителей. Трагедия произошла сегодня ночью.
«Событие произошло сегодня около 01:00 (02:00 мск). В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем — потасовка. «От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения», — проинформировали полицейские.
Отмечено, что пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Одного человека задержали, сейчас ищут стрелявшего.

Перед этим сообщалось, что курьер в Подмосковье помешал аферистам украсть у пенсионерки больше миллиона рублей.

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#мир
#украина
#криминал
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#новости
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Распылившего газ в лицо пассажиру трамвая школьника задержали в Петербурге
23 ноября 2024, 20:43

Фото: istockphoto/Fedorovekb

В Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая, проинформировали в региональном главке МВД России. Уточняется, что инцидент произошел 17 ноября, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Двадцать первого ноября... у дома 4/3 по улице Маршала Новикова... сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний ученик 7 класса», — сказано в сообщении.
Как рассказали полицейские, один из пассажиров ехал с женой и заступился за кондуктора, с которым у подростков произошел конфликт, в ответ он получил газом из баллончика.

Известно, что подозреваемого семиклассника уже привлекали за разбой.

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#россия
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Посол призвал наказать полицейских, задержавших иранских студентов в Казани
23 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Dzurag

Задержание иранских студентов в Казани неприемлемо, ответственные за это должностные лица должны понести наказание. С таким заявлением выступил посол Ирана в Москве Казем Джалали на своей странице в соцсети Х.
Накануне у департамента внешних связей Казанского федерального университета (КФУ) произошла массовая драка с участием иранских студентов. После инцидента региональная полиция отчиталась о задержании иностранцев. По данным правоохранителей, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку.

В этот день управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о применении насильственных действий в отношении представителя власти. Один из иностранных участников потасовки схватил полицейского за форму и оттолкнул от себя. При этом не уточнялось, какой национальности были задержанные.

Джалали назвал задержание своих сограждан недопустимым и призвал наказать ответственных за это должностных лиц. Он добавил, что по этому вопросу уже достигнут ряд «хороших результатов» и выразил надежду, что меры в отношении полицейских будут приняты как можно скорее.

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#студенты
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В Дубне курьер «Яндекса» помешал мошенникам украсть миллион рублей у пенсионерки
23 ноября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Dzurag

Курьер Игорь Озеров помешал мошенникам украсть у пенсионерки больше миллиона рублей в подмосковной Дубне.
Как сообщили в полиции, женщина заказала доставку, а когда Озеров прибыл, чтобы забрать посылку, она показалась ему подозрительной — обувная коробка была тщательно завернута в два пакета.

Мужчина не остался равнодушным и вызвал правоохранителей. В посылке, которая должна была отправиться в Москву, была найдена сумма в 1 020 000 рублей.

Позже выяснилось, что женщине позвонили мошенники под видом налоговиков и сообщили, что все незадекларированные деньги нужно задекларировать.

Перед этим о новой схеме мошенничества сообщали в московской прокуратуре. В ведомстве уточнили, что одна из пенсионерок потеряла больше двух миллионов рублей.

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#россия
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#новости подмосковья
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Директор гимназии объяснила появление видео с обнаженной ученицей
Директор гимназии в Екатеринбурге: пятиклассница сняла себя голой сама
23 ноября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Zhang Shu

Ученица пятого класса гимназии Екатеринбурга № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева» самостоятельно сняла обнаженное видео, а параллельно ролик записывала ее подруга, пишет URA.RU, ссылаясь на директора учебного заведения Наталью Швидко.
«На перемене девочка пошла с двумя подругами в школьный туалет. Зайдя в кабинку с одной из них, ученица, включив камеру, начала делать селфи-съемку. Она сама себя снимала, позировала», — прокомментировала Швидко.
Швидко добавила, что родители пятиклассницы не имеют претензий. Директор пояснила, что видео переснял кто-то из учащихся, но кто конкретно — неизвестно.

Перед этим СМИ сообщали, что девочке угрожали расправой ее одноклассницы и раздели догола. Дети якобы делали запись происходящего. Со слов источника журналистов, после ролик разослали остальным учащимся. Уточнялось, что девочка столкнулась с массовой травлей.

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#мир
#россия
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#скандал
#екатеринбург
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Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из наркотиков садового гнома
BBC: в Нидерландах полиция изъяла садового гнома, сделанного целиком из экстази
23 ноября 2024, 16:18

Фото: iStock/MilesDavies

В Нидерландах правоохранители изъяли во время обысков садового гнома, сделанного из экстази. Об этом информирует BBC со ссылкой на пресс-службу МВД округа Донгемон.
Уточняется, что полицейские осматривали вещи злоумышленников во время задержания. Согласно информации источника, сотрудников правоохранительных органов привлек гном, который лежал около других наркотических веществ, хотя место фигурки в саду.

Полицейские проверили садового гнома и поняли, что она выполнена из запрещенного синтетического вещества. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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#нидерланды
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В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
23 ноября 2024, 16:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области кот нанес смертельную рану своему 55-летнему хозяину, поцарапав его ногу когтем. Об этом сообщают «Известия».
Мужчина пошел искать кота, который ранее сбежал из дома. Хозяин нашел его на улице и принес обратно домой.

Спустя некоторое время животное сильно поцарапало мужчину, после чего у него пошла кровь, которую никак не удавалось остановить. Тогда на помощь он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал медиков. От кровопотери хозяин кота потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть, передают «Известия».

Уточняется, что мужчина был болен сахарным диабетом, а также имел проблемы со свертываемостью крови. Согласно предварительным данным, он умер от обильной потери крови. По факту произошедшего в правоохранительных органах начали проверку.

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В КРЧ задержали двух женщин за расклейку листовок с ложным сообщением о теракте
23 ноября 2024, 14:13

Фото: iStock/blinow61

В Карачаево-Черкессии задержали двух женщин, подозреваемых в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по республике.
Отмечается, что в центре Черкесска в общественных местах были расклеены листовки, на которых была размещена заведомо ложная информация о якобы готовящихся террористических актах, создающих угрозу для жизни местных жителей.

Правоохранителям удалось установить личности авторов записок. Ими оказались жительницы Татарстана и Ставропольского края. Женщин задержали, в их отношении заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и причинения ущерба имуществу.

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#полиция
#теракт
#уголовное информация
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Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане, есть пострадавшие
МЧС: пассажирский микроавтобус опрокинулся в Дагестане, пострадали 8 человек
23 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/conejota

«Газель» с пассажирами опрокинулась в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике в своём Telegram-канале.
Отмечается, что по системе 112 в ведомство поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирского микроавтобуса в Буйнакском районе. В результате аварии пострадали восемь человек, погибших нет.

На место аварии прибыли оперативные службы и психологи МЧС России.

Ранее в четверг сообщалось, что в Приморском крае автомобиль рухнул с 12-метровой высоты. Авария произошла в центре Владивостока на косогоре Орлиной сопки. Водитель машины был госпитализирован, а его пассажир погиб на месте от полученных травм.

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#дагестан
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#дтп
#автобус
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