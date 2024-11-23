УАЗ сбил двух человек на юге Москвы — прокуратура

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Двух человек, включая восьмилетнего ребенка, сбил водитель автомобиля УАЗ на пешеходном переходе в южной части столицы, пишет ТАСС, ссылаясь на московскую прокуратуру.
«На Медынской улице водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы 2001 и 2016 годов рождения доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Перед этим сообщалось, что в Петербурге задержан семиклассник, подозреваемый в том, что распылил в лицо газ пассажиру трамвая. Мужчина заступился за кондуктора, с которым у школьников случился конфликт.
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Никита Кротов