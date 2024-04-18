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Курсанту МЧС осудили на 21 год за изнасилование девочки и расправу над ней

«Лента.ру» : Курсанта МЧС осудили на 21 год за расправу над 16-летней девочкой
18 апреля 2024, 08:57
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Суд Красноярского края приговорил к 21 году лишения свободы курсанта МЧС из Железногорска, расправившегося с 16-летней девочкой, пишет «Лента.ру».
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР), мужчину признали виновным по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера»,«Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, с целью скрыть другое преступление»,«Кража», «Умышленное уничтожение чужого имущества»,«Умышленное причинение легкого вреда здоровью»УК РФ.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд взыскал с преступника три миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.



Как уточняет прокуратора, речь идёт о курсанте академии МЧС Евгении Анисифорове. В июле 2022 года он напал на незнакомку на берегу Кантатского водохранилища в Железногорске. Осужденный избил ее, перенес в кусты и изнасиловал.

Затем фигурант подумал, что девочка умерла. Он накрыл ее одеждой и засыпал тело песчано-гравийной смесью. Позже выяснилось, что потерпевшая не выжила из-за асфиксии.

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#мчс
#изнасилование
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Отец-одиночка лишился жилья из-за наводнения в Кургане
URA.RU: отец-одиночка Ибрагимов остался без жилья из-за наводнения
18 апреля 2024, 08:06

Фото: iStock/Wheatfield

В Кургане дом отца-одиночки Нармурата Ибрагимов, который воспитывает двух детей, полностью погрузился в воду, пишет URA.RU.
Как рассказал сам Ибрагимов, его дети ещё маленькие — одному восемь лет, другому — десять. Сейчас они находятся в пункте временного размещения. Он выразил надежду, что неравнодушные люди помогут его семье, добавив, что пока не знает «куда обращаться».

Отец-одиночка каждый день проверяет, что происходит с его домом. Сначала он отнёс детские вещи и гусей на второй этаж, но за сутки вода поднялась еще выше.

Многие жители Кургана находятся в сложной ситуации из-за паводка, который грозит стать самым масштабным за 30 лет. Уровень воды вырос до 937 сантиметров, а общий прирост за сутки составил 1,6 метра.

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#россия
#наводнение
#курганская область
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Российский следователь стал фигурантом уголовного дела о взятке в 24 миллиона рублей
Против следователя МВД возбудили дело за передачу взятки в 24 миллиона рублей
18 апреля 2024, 06:04

Фото: Фотобанк Московской области

Против следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 24 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как рассказала источник, полицейский в коррупционной схеме выполнял роль посредника: он получил от московского адвоката тремя платежами 24 миллиона рублей, после чего передал деньги неустановленному лицу.

По предварительным данным, за эти деньги необходимо было обеспечить передачу уголовного дела в производство сотрудников полиции Москвы.

«В настоящее время в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)», — сообщил собеседник агентства.
По данной статье предусматривается максимально название в виде лишения свободы вплоть до 12 лет.

Ранее сообщалось, что священника и военного с СВО арестовали по делу белгородских ОПГ почти 30-летней давности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#мвд
#уголовное дело
#производство
#ук
#новости
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Священника и военного с СВО арестовали по делу белгородских ОПГ почти 30-летней давности
«Ъ»: Священника и военного арестовали по делу об убийствах под Белгородом
18 апреля 2024, 02:53

Фото: сайт СК РФ

Военнослужащий из зоны СВО и священник в 1990-х возглавляли ОПГ, борясь за доминирование в криминальном мире с помощью убийств и похищений людей, некоторые из которых до сих пор не найдены.
По версии следствия, фигуранты являлись членами преступной группировки, которая была сформирована среди жителей Губкинского района Белгородской области в период с 1980-х по 1990-е годы. Подозреваемые, по предварительным данным, совершали преступления с 1997 по 2017 год, преследуя личные цели.

Как сообщает источник издания «Коммерсантъ», речь идет о нескольких десятках серьезных и особо тяжких преступлений. Как минимум двое возможных жертв участников ОПГ по-прежнему не найдены. Пресс-служба СК отметила, что детали расследования предавать огласке пока рано.

Кроме того, сообщает газета, еще один из предполагаемых лидеров группировки отправился добровольцев в зону СВО и погиб в ходе боевых действий.

Суд учел аргументы адвокатов, но продлил арест до 6 июня, опасаясь, что подозреваемые могут скрыться.

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#суд
#арест
#священник
#сво
#ск
#служба
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В Воронеже пенсионерка женщина пострадала при падении БПЛА, она в больнице
Гусев: при атаке украинского БПЛА на Воронеж пострадала 67-летняя женщина
18 апреля 2024, 02:20

Фото: istock / sudok1

Из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадала 67-летняя женщина. Об этом проинформировал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Телеграм-канале.
Как сообщил глава региона, пенсионерка находится под наблюдением медиков. Помимо этого, повреждения получили пилорама и два частных домовладения.

«На месте работают оперативные службы, мои заместители и мэр города. Ситуацию держу под контролем», — отметил Гусев.
Ранее в Белгороде объявили опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#пенсионерка
#радио
#женщина
#бпла
#опасность
#мэр
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Глава СК взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга
Бастрыкин взял на контроль дело нейрохирурга, который мог калечить пациентов
18 апреля 2024, 01:53

Фото: сайт СК РФ

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, которые повлекли ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов частной клиники в Москве. Об этом сообщается на сайте СКР.
Расследование ведется по уголовному делу по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в СМИ появились сведенья о ненадлежащих действиях нейрохирурга. Врач проводил операции на спину трем пациентам, после чего они начали жаловаться на ухудшение состояния здоровья и даже сообщали о получении инвалидности. Помимо этого, медик не имел права проводить операции в имевшихся условиях.

Стоит отметить, что в сети врача называют лучшим специалистом, но на профильных сайтах на него десятки жалоб.

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#скр
#ук
#врач
#операции
#расследование
#рф
#бастрыкин
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В Москве пенсионер продал собственную квартиру, не зная об этом
Baza: в Москве пенсионер затопил соседей и узнал, что его квартира продана
17 апреля 2024, 23:37

Фото: istock / Zigmunds Dizgalvis

Московский пенсионер внезапно узнал о том, что его квартира ему не принадлежит, после того как затопил соседей. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел на улице Крылатские холмы. Мужчина недавно затопил соседей, они захотели уладить вопрос с собственником жилья. Оказалось, что квартиру недавно продали некой женщине, которая передала предыдущему хозяину 10 миллионов рублей под расписку.

Согласно документам, в апреле мужчина оформил доверенность на человека, которому таким образом позволил совершать любые действия с жилплощадью.

«При этом у загадочной новой владелицы несколько паспортов и жилплощадь была оформлена на поддельный, в нем нашли пять ошибок», – отмечают в публикации.
В разговоре с соседями пенсионер заявил, что не продавал квартиру, не получал никаких денег и не расписывался в каких-либо документах, которые могут быть связаны с этим процессом.

Как утверждает адвокат москвича, прокуратура подала жалобу на решение о выселении. Сейчас тех, кто «купил» квартиру мужчины, ищут.

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#прокуратура
#пенсионер
#квартира
#женщина
#адвокат
#инцидент
#мужчина
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В Воронеже потушили пожар в ангаре
МЧС: в Воронеже ликвидировали пожар в ангаре, где горели пиломатериалы и станки
17 апреля 2024, 23:15

Фото: istock / DmyTo

В одном из складов с пиломатериалами в Воронеже ликвидировали возгорание. Об этом информирует ГУ МЧС России по Воронежской области.
Сообщения о пожаре поступили в 21.15. По информации спасателей, произошел пожар около улицы Новосибирской. В ангаре начали гореть пиломатериалы и станки.

«Пожар ликвидирован в 22.02 на площади около 200 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Сведенья о пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что сотни животных сгорели заживо при пожаре в зоопарке в Евпатории. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#возгорание
#информация
#воронеж
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В Воронеже прозвучал взрыв — СМИ
BRIEF: В Воронеже прогремел взрыв, над городом столб дыма
17 апреля 2024, 22:14

Фото: iStock/RamonCast

В Воронеже прогремел взрыв, над городом поднялся столб дыма, пишет BRIEF.
По данным Telegram-канала, над одним из районов города поднимается густой столб дыма. Об этом сообщили очевидцы. Официальных комментариев о взрыве пока не было.

В начале апреля из-за подложенной взрывчатки взрыв произошёл в воронежской чайхане. В заведении никого не было, поэтому пострадавших нет. В кафе выбило стёкла.

Как установили эксперты, в чайхане сдетонировало взрывное устройство. Взрывчатку туда могли подложить конкуренты владельца. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#воронеж
#взрыв
#россия
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Адвокат Кагарлицкого* сообщил об этапировании его подзащитного в колонию
17 апреля 2024, 21:36

Фото: iStock/OlFedv

Социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* начали этапировать в исправительную колонию для отбывания наказания. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Сергей Ерохов.
Ерохов поделился, что в какую именно колонию этапируют Кагарлицкого* остается неизвестным.

Напомним, Кагарлицкий* был задержан летом текущего года по делу об оправдании терроризма. В своем телеграм-канале он разместил видеозапись, на котором видно взрыв на Крымском мосту, произошедший в 2022 году. Кагарлицкий сопроводил ролик подписью, которая привлекла внимание правоохранителей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы организует проверку высказываний телеведущей Татьяны Лазаревой* об ударах украинских дронов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в список террористов и экстремистов
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#фсб
#взрыв
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