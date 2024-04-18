Курсанту МЧС осудили на 21 год за изнасилование девочки и расправу над ней

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Суд Красноярского края приговорил к 21 году лишения свободы курсанта МЧС из Железногорска, расправившегося с 16-летней девочкой, пишет «Лента.ру».
Как сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР), мужчину признали виновным по статьям «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера»,«Убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера, с целью скрыть другое преступление»,«Кража», «Умышленное уничтожение чужого имущества»,«Умышленное причинение легкого вреда здоровью»УК РФ.
Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд взыскал с преступника три миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.
Как уточняет прокуратора, речь идёт о курсанте академии МЧС Евгении Анисифорове. В июле 2022 года он напал на незнакомку на берегу Кантатского водохранилища в Железногорске. Осужденный избил ее, перенес в кусты и изнасиловал.
Затем фигурант подумал, что девочка умерла. Он накрыл ее одеждой и засыпал тело песчано-гравийной смесью. Позже выяснилось, что потерпевшая не выжила из-за асфиксии.
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Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд взыскал с преступника три миллиона рублей в пользу потерпевшей стороны.
Как уточняет прокуратора, речь идёт о курсанте академии МЧС Евгении Анисифорове. В июле 2022 года он напал на незнакомку на берегу Кантатского водохранилища в Железногорске. Осужденный избил ее, перенес в кусты и изнасиловал.
Затем фигурант подумал, что девочка умерла. Он накрыл ее одеждой и засыпал тело песчано-гравийной смесью. Позже выяснилось, что потерпевшая не выжила из-за асфиксии.
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Алёна Самарева