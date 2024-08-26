Курский депутат рассказал о ходе эвакуации жителей во время ударно ВСУ по мостам

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Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что он и его заместитель эвакуировали жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост, передает РИА Новости.
Золотарев находился за рулем одного из эвакуационных автобусов, а его заместитель – в другом. С момента начала добровольной эвакуации депутат вывез в безопасные районы еще около 700 человек.
Ранее стало известно, что, по словам Зеленского, Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.
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«У нас был – ну, уже ни для кого не секрет, это уже открытая информация на всю страну, что нас били, – один наш путь, и на него прощупывали, прощупывали одним оружием, потом ударили другим оружием, и мы лишились своего родного моста», – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что, по словам Зеленского, Украина не будет обменивать территории ради заключения мира с Россией, а также не рассматривает вариант остановки боевых действий на имеющейся линии фронта.
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Александр Климов