В Приморье мужчина скинул лежачую тёщу с балкона, чтобы упростить жизнь сыну

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В городе Артем Приморского края мужчина выкинул с балкона пятого этажа лежачую тещу, чтобы упростить жизнь своему сыну и избавить его от необходимости ухода за ней. Об этом пишет «360».
Согласно сообщению, в воскресенье, 7 июля, 54-летний мужчина пришел в квартиру к своей теще. Он взял лежачую женщину на руки и выкинул с балкона. Таким образом решил избавить своего сына от «бремени» заботы о больной женщине, которой требовался постоянный уход.
Убийцу быстро арестовали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае бывшего бойца ЧВК «Вагнер» осудили на 7 лет лишения свободы. Его признали виновным в убийстве знакомой женщины. Тело женщины обнаружили в сгоревшей машине.
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Убийцу быстро арестовали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае бывшего бойца ЧВК «Вагнер» осудили на 7 лет лишения свободы. Его признали виновным в убийстве знакомой женщины. Тело женщины обнаружили в сгоревшей машине.
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Элина Позднякова