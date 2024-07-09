Врачи оставили в теле женщины медицинский тампон

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Медицинский тампон в теле женщины после операции забыли врачи в Новой Зеландии. Об этом сообщает издание NZ Herald. Неназванной пациентке удалили матку с помощью нескольких небольших проколов.
Во время вмешательства появилось осложнение, а именно, кровотечение, поэтому хирурги осматривали прооперированную зону, повторно открывая разрезы.
Пациентку выписали, но через какое-то время у нее начались боли внизу живота, и она увидела некие странные выделения. Она обратилась к дежурному специалисту, но тот просто выписал антибиотики и обезболивающее, даже не осмотрев женщину.
Когда ей стало хуже, несмотря на препараты, пациентка, использовав зеркальце, осмотрела интимную зону, увидев нечто желтое, но как только стала вытаскивать, почувствовала боль.
В отчете указали, что тампоны извлекли, но на деле все оказалось не так. Пациентке и ее супругу принесли извинения.
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Пациентку выписали, но через какое-то время у нее начались боли внизу живота, и она увидела некие странные выделения. Она обратилась к дежурному специалисту, но тот просто выписал антибиотики и обезболивающее, даже не осмотрев женщину.
Когда ей стало хуже, несмотря на препараты, пациентка, использовав зеркальце, осмотрела интимную зону, увидев нечто желтое, но как только стала вытаскивать, почувствовала боль.
В отчете указали, что тампоны извлекли, но на деле все оказалось не так. Пациентке и ее супругу принесли извинения.
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Никита Кротов