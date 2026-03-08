Куртка помогла русскому сербу дерзко обнести погреб и галерею на миллионы
В Майами задержали 35-летнего Стефана Миловановича. По данным Telegram-канала SHOT, всего за пару часов он успел провернуть два ограбления в престижных районах города.
Сначала мужчина зашел в художественную галерею Galeries Bartoux Miami в Design District под видом обычного посетителя. Он осмотрелся, определил расположение камер и нашел участки, которые не просматриваются. Воспользовавшись слепой зоной, Милованович спрятал под куртку статуэтку и уехал на красном Jeep Wrangler. Ущерб оценили в $38 тысяч (около трех миллионов рублей).
Примерно через час он отправился в ресторан Sexy Fish. Пока ждал заказ, пробрался в винный погреб и вынес под курткой бутылку коллекционного Monopole La Tache 1996 года стоимостью $15 тысяч (порядка 1,2 миллиона рублей). Чтобы замаскировать кражу, на полку он поставил вместо нее дешевое вино из супермаркета. После этого Милованович расплатился наличными и ушел, так и не притронувшись к еде.
Тем не менее задержали его уже на следующий день. Сотрудники галереи пересмотрели записи с других камер и заметили, что из-под куртки подозреваемого торчит предмет, похожий на похищенную статуэтку. В полицейских документах Миловановича указали как «российского туриста». У него двойное гражданство — Сербии и России, а при задержании он предъявил российский паспорт.
Мужчина признал вину, но внятно объяснить мотивы не смог. Сейчас он находится в исправительном центре Turner Guilford Knight. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
