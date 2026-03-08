Куртка помогла русскому сербу дерзко обнести погреб и галерею на миллионы

08 марта 2026, 16:54

SHOT: русский серб Милованович обнес галерею и ресторан на 4 млн руб в Майами

Фото: istockphoto/dominikherz

В Майами задержали 35-летнего Стефана Миловановича. По данным Telegram-канала SHOT, всего за пару часов он успел провернуть два ограбления в престижных районах города.