Пьяный украинский военный устроил в городе стрельбу

08 марта 2026, 16:08

Пьяный военный выстрелил с балкона 90 раз на западе Украины

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Украинский военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь в городе Хмельницкий на западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.