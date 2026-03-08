Пьяный украинский военный устроил в городе стрельбу
Пьяный военный выстрелил с балкона 90 раз на западе Украины
Украинский военный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь в городе Хмельницкий на западе страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Мужчина вышел с автоматом на балкон девятого этажа и начал стрелять во двор дома. Всего он выпустил около 90 пуль. Информации о пострадавших или погибших пока нет.
Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого. В отношении него они возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Чебоксарах задержали мужчину за стрельбу по двери квартиры своей знакомой. В полицию обратились обеспокоенные соседи.
