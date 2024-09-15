Курянка рассказала о нападениях ВСУ на мирных жителей в Курской области

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Боевики ВСУ нападают на мирных жителей Курской области и держат их в подвалах, передает ТАСС. По словам местной жительницы Беловского района Нины, люди прячутся от украинских радикалов.
«Стрельба. Руки-ноги затрусились, сумку хватаю обратно. Не помню, закрывала или не закрывала дом. В кустах сидели, пережидали, а они (ВСУ) стреляли. Вниз по улице съехали и там стреляли», — пояснила женщина следователям.
Она добавила, что стрельба, судя по звуку, была не из автомата. Украина напала в Курской области ранним утром, 6 августа. Противнику дали отпор росгвардейцы, бойцы ВС РФ, а также пограничники. Бои в регионе продолжаются по сей день.
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Никита Кротов