Гладков: Ситуация в Шебекинском округе после атак ВСУ остаётся непростой

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В Шебекинском городском округе Белгородской области ситуация после атак ВСУ накануне остаётся непростой. Однако сил и средств для ликвидации последствий обстрелов достаточно.
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор отметил возникшие трудности из-за возгорания, возникшего после обстрела ВСУ. По его словам, работы предстоит ещё очень много, но все ресурсы, необходимые для устранения повреждений и разрушений, имеются в наличии.
Накануне, 14 сентября, в Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погиб один человек и пятеро получили ранения. В лесном массиве после взрывов загорелась подстилка. В самом Шебекино сгорело два частных дома. В Муроме огонь уничтожил десять хозяйственных построек. В селе Вознесеновка два беспилотника упали на территории частного домовладения. В результате были повреждены, забор, окна, фасад и крыша дома.
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Александр Бойцов