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Гладков: Ситуация в Шебекинском округе после атак ВСУ остаётся непростой

15 сентября 2024, 10:02
Фото: istockphoto/Standart

Фото: istockphoto/Standart

В Шебекинском городском округе Белгородской области ситуация после атак ВСУ накануне остаётся непростой. Однако сил и средств для ликвидации последствий обстрелов достаточно.


Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор отметил возникшие трудности из-за возгорания, возникшего после обстрела ВСУ. По его словам, работы предстоит ещё очень много, но все ресурсы, необходимые для устранения повреждений и разрушений, имеются в наличии.

Накануне, 14 сентября, в Шебекинском округе в результате обстрела ВСУ погиб один человек и пятеро получили ранения. В лесном массиве после взрывов загорелась подстилка. В самом Шебекино сгорело два частных дома. В Муроме огонь уничтожил десять хозяйственных построек. В селе Вознесеновка два беспилотника упали на территории частного домовладения. В результате были повреждены, забор, окна, фасад и крыша дома.

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#белгородская область
Польские военные в составе ВСУ занимались мародёрством в Курской области
15 сентября 2024, 09:06

Фото: istockphoto/WDnet

Наёмники из Польши, в составе ВСУ вторгшиеся в Курскую область, занимались мародёрством в домах мирных жителей в приграничных населённых пунктах. Об этом рассказала эвакуированная жительница региона.
По словам женщины, одними из жертв наёмников стали её соседи, передаёт РИА Новости. Поляки ворвались к ним в дом и первым делом отобрали мобильные телефоны. Потом прикарманили деньги, женщину один из удальцов ударил по почкам, а её мужа — палкой по коленям. Сначала мародёры рылись в доме, хватая всё подряд, включая даже одежду. Потом хозяев заперли в подвале.

Когда наверху всё стихло, муж и жена выбрались из подвала и пошли посмотреть, что стало с их домом. Польские мародёры перевернули всё вверх дном, все вещи, имеющие хоть какую-то ценность, исчезли. Военные следователи уже зафиксировали рассказ эвакуированной женщины.

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Минобороны сообщило о 29 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь
МО РФ: в ночь на 15 сентября силы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ
15 сентября 2024, 08:08

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 сентября уничтожили 29 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны в Телеграм-канале.
В частности, 15 БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Брянской области; 5 — над Курской областью, 4 — над Смоленской областью, 2 — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.

Ранее сообщалось, что российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#пво
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Российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник
Минобороны: боец Кузнецов метко уничтожил БПЛА выстрелом из штатного оружия
15 сентября 2024, 02:55

Фото: iStock/Artem Zakharov

Рядовой Руслан Кузнецов точным выстрелом из штатного оружия сбил украинский беспилотник. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, которое цитирует ТАСС.
По данным ведомства, российский рядовой заметил беспилотник во время наблюдения за погодой. Военнослужащий оценил ситуацию, открыл огонь по объекту и попал в него прямой наводкой. Таким образом наблюдение за позициями российских военных было предотвращено.

Ранее Министерство обороны сообщило, что сержант Сергей Куренев скрытно атаковал бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он получил координаты сосредоточения техники и резервов противника, оценил обстановку и быстро и скрытно переместил боевую машину реактивной системы залпового огня на другую позицию. Произведя расчеты, боец прицелился и атаковал украинских военных.

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#всу
#военные
#россия
#минобороны рф
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Следователи проверяют сообщения о снарядах ВСУ с отравляющим газом в Курской области
Военный СК проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области
14 сентября 2024, 20:49

Фото: istockphoto/undefined undefined

Военный СК проверит сообщения о возможном использовании ВСУ боеприпасов с отравляющим дымом в Курской области. На снаряды с веществами пожаловались эвакуированные из приграничных сел люди.
«Военными следователями будет проверена информация потерпевших о возможном использовании ВФУ снарядов с отравляющими веществами», – цитирует РИА Новости источник в военном следственном управлении.

Ранее жители сел в Глушковском районе Курской области сообщили о снарядах с желтым газом, от которого погиб домашний скот. До того инцидента постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обвинил США в поставках на Украину отравляющих и химикатов.

Также представитель РФ при ООН Василий Небензя потребовал от США объяснения, как американский химикат «Би-Зет» оказался в руках боевиков ВСУ.

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Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели двух военнослужащих

Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области
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#снаряд
#газ
#украина
#курская область
#следственный комитет
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Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели двух военнослужащих
Белоусов поручил разобраться со сведениями о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»
14 сентября 2024, 20:10

Фото: сайт Кремля

Министр обороны Андрей Белоусов поручил разобраться в случае гибели двух военнослужащих после отправки в штурмовые отряды. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что поручение дано заместителю главы ведомства Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, которые будут работать совместно с Департаментом военной контрразведки ФСБ РФ.

В поручении речь идёт о двух бойцах 87-го отдельного стрелкового полка Южного военного округа с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которых отправили в штурмовики.

Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о гибели на передовой бывшего главы воздушной разведки ДНР Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Автор канала «ПриZрак Новороссии» Владимир Грубник показал переписку военным, который утверждал, что его вместе с сослуживцем «Эрнестом» «отправили в один конец».

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#минобороны рф
#смерть
#военные
#сво
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Минобороны: Над акваторией Чёрного моря уничтожен украинский БПЛА
14 сентября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/aapsky

Сегодня, 14 августа, около 17:30 киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию России. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник, при помощи которого ВСУ пытались осуществить атаку, был самолётного типа. Дрон был своевременно обнаружен, а затем и уничтожен дежурными средствами ПВО. До российского берега БПЛА не долетел.

Не умея добиться сколь-нибуль заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно прибегает к террористическим методам, обстреливая либо атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#беспилотник
#дрон
#бпла
#режим
#всу
#рф
#пво
#чёрное море
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Генерал Разумихин назвал количество трофейной техники на вооружении ВС РФ
Генерал Разумихин: 30% отремонтированной трофейной техники используется ВС РФ
14 сентября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Примерно треть трофейной военной техники, захваченной бойцами «Южной» группировки войск в зоне спецоперации, после надлежащего ремонта поступает на вооружение подразделений российской армии.
Об этом сообщил журналистам заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Евгений Разумихин. В субботу, 14 августа, в Ростове-на-Дону начала работу выставка трофейной техники ВСУ, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР. Выступая на мероприятии, посвящённом открытию выставки, военачальник отметил, что 30% отбитой у противника военной техники снова в строю, теперь уже на вооружении частей российской армии.

Генерал уточнил, что большей частью это техника, которая ранее состояла на вооружении стран бывшего социалистического лагеря, Варшавского договора. В самом начале СВО новоявленные союзники Украины поставляли эти БМП, танки и БТР Киеву, а теперь они с успехом служат Вооружённым силам РФ вместе с российской штатной техникой, заключил Разумихин.

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#сво
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Женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области
14 сентября 2024, 19:02

Фото: iStock/Iulianna Est

Женщина погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в селе Безлюдовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что ВСУ запустили снаряд, который попал прямо в жилой дом. В результате этого удара на месте скончалась находящаяся внутри женщина.

Гладков сообщил, что также ударами ВСУ в восьми частных домах выбиты окна, посечены кровли и заборы. Также осколками снаряда был повреждён автомобиль.

В селе Маслова Пристань после прилётов загорелись гаражи. Пожарные совместно с жителями населённого пункта тушат возгорание.

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#белгородская область
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#удар
#вячеслав гладков
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Видео с возвращением из плена 103 российских солдат показало Минобороны
Минобороны показало видео с освобожденными из плена 103 российскими бойцами
14 сентября 2024, 17:55

Фото: Минобороны РФ

Минобороны опубликовало кадры с российскими военными, которых 14 сентября возвращают домой после захвата в плен в Курской области. На родину вернутся 103 бойца. Военнослужащие выразили благодарность организаторам обмена пленными. Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии.
«Я не ожидал, что я выживу. Теперь все хорошо. Эмоций много, даже не знаю, как выразить. Спасибо», – говорит один из бойцов на видео.

Взамен Россия передала Украине 103 взятых в плен военных ВСУ. С российскими бойцами уже пообщались психологи, осмотрели врачи. Также освобожденным военным дали связаться с родными.
«Огромное облегчение на душе. Теперь понимаю, что я поеду домой, все позади, больше не о чем переживать. Хочется сказать вам огромное спасибо», – выразил эмоции еще один военный.



По прибытию домой, военных отправят на лечение и реабилитацию в специальные центры Минобороны.

Отметим, что для при возвращении российских солдат посредниками выступили Объединённые Арабские Эмираты.

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