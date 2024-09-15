Гладков: Ситуация в Шебекинском округе после атак ВСУ остаётся непростой

Минобороны опубликовало кадры с российскими военными, которых 14 сентября возвращают домой после захвата в плен в Курской области. На родину вернутся 103 бойца. Военнослужащие выразили благодарность организаторам обмена пленными. Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии.