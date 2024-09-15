Минобороны сообщило о 29 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 сентября уничтожили 29 беспилотников ВСУ, сообщило Министерство обороны в Телеграм-канале.
В частности, 15 БПЛА самолетного типа были сбиты над территорией Брянской области; 5 — над Курской областью, 4 — над Смоленской областью, 2 — над Орловской областью и по одному — над территориями Белгородской, Калужской, и Ростовской областей.
Ранее сообщалось, что российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Ранее сообщалось, что российский солдат метким выстрелом уничтожил беспилотник. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак