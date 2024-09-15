Польские военные в составе ВСУ занимались мародёрством в Курской области

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Наёмники из Польши, в составе ВСУ вторгшиеся в Курскую область, занимались мародёрством в домах мирных жителей в приграничных населённых пунктах. Об этом рассказала эвакуированная жительница региона.
По словам женщины, одними из жертв наёмников стали её соседи, передаёт РИА Новости. Поляки ворвались к ним в дом и первым делом отобрали мобильные телефоны. Потом прикарманили деньги, женщину один из удальцов ударил по почкам, а её мужа — палкой по коленям. Сначала мародёры рылись в доме, хватая всё подряд, включая даже одежду. Потом хозяев заперли в подвале.
Когда наверху всё стихло, муж и жена выбрались из подвала и пошли посмотреть, что стало с их домом. Польские мародёры перевернули всё вверх дном, все вещи, имеющие хоть какую-то ценность, исчезли. Военные следователи уже зафиксировали рассказ эвакуированной женщины.
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Александр Бойцов