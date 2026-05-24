Куски фасада обрушились на тротуар рядом с пешеходным переходом в Петербурге

24 мая 2026, 19:31

В Петроградском районе Петербурга куски фасада рухнули на тротуар

Фото: istockphoto/eugenesergeev

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение элементов фасада многоквартирного дома. Инцидент зафиксировали у дома №17 по улице Подрезова. Крупные фрагменты облицовки упали прямо на тротуар, сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Петербург/СПБ».





По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Рядом с местом падения находится пешеходный переход, обломки фасада различного размера разбросало по всей пешеходной зоне.



В жилищно-коммунальной службе причиной обрушения назвали сильный ветер. По версии коммунальщиков, не выдержала удерживающая сетка, которая должна была предотвращать падение фрагментов фасада.



На место оперативно выехали сотрудники коммунальных служб и правоохранительных органов. Территорию вокруг дома оцепили, ведётся уборка обломков. Специалистам предстоит оценить состояние всего фасада здания и принять решение о необходимости проведения срочных ремонтных работ для исключения повторения подобной ситуации.



