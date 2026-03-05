Крыша дома обрушилась в регионе России
В Рязанской области обрушилась крыша многоквартирного дома. Об этом сообщает портал «Рзн.инфо».
По данным издания, перекрытия рухнули в одном из жилых зданий на улице Октябрьской в рабочем поселке Центральный. Очевидцы рассказали, что обвал сопровождался сильным грохотом. При этом в региональном управлении МЧС заявили, что обращений по поводу обрушения кровли не поступало.
Дом ранее признали аварийным и планировали включить в программу расселения. Жильцам обещали предоставить новые квартиры еще в декабре прошлого года, однако сейчас в здании по-прежнему остаются три семьи. В администрации Милославского округа пообещали устранить последствия ЧП в течение дня. Часть дома, где произошло обрушение, отключили от электроснабжения.
Перед этим крыша завода обрушилась на рабочих в российском городе.
