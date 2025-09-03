«Куски мяса на асфальте»: Под Москвой произошло жуткое ДТП

03 сентября 2025, 15:49

Массовая авария на Филатовском шоссе заблокировала движение в сторону Москвы

Фото: Istock/kadmy

Массовое ДТП на Филатовском шоссе парализовало движение в сторону Москвы. Подробности сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта.





Крупная авария с участием пяти автомобилей около 14:00 заблокировало движение на выезде в Москву. В районе деревни Картмазово перекрыты три полосы из пяти, образовалась масштабная пробка.



Как сообщают водители, на месте работают экстренные службы. Для оперативной оценки обстановки на место происшествия был направлен вертолёт Московского авиационного центра. Медики оказывают помощь четырём пострадавшим. Очевидцы сообщают о серьёзных повреждениях автомобилей.

«На дороге куски мяса валяются, жесть», — прокомментировал аварию один из очевидцев.