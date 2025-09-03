Водитель перепутал английского боксёра-чемпиона с мусорным мешком и задавил его

03 сентября 2025, 14:08

Английского чемпиона по боксу насмерть сбил грузовик, приняв за мусорный мешок

Фото: Istock/lakshmiprasad S

В Великобритании трагически погиб 18-летний боксёр Лео Лио Маунтин, чемпион Северо-Западной Англии. Инцидент произошёл в ночь на 20 апреля в городе Моркам, графство Ланкашир, однако подробности стали известны гораздо позже. Их сообщает Daily Mail.