Водитель перепутал английского боксёра-чемпиона с мусорным мешком и задавил его
В Великобритании трагически погиб 18-летний боксёр Лео Лио Маунтин, чемпион Северо-Западной Англии. Инцидент произошёл в ночь на 20 апреля в городе Моркам, графство Ланкашир, однако подробности стали известны гораздо позже. Их сообщает Daily Mail.
Молодой человек отмечал Пасху с друзьями. После празднования он вызвал такси, однако впоследствии оказался лежащим на проезжей части. Водитель грузового автомобиля, который двигался с разрешённой скоростью 40 миль в час, заметил объект на дороге всего за одну-две секунды до столкновения.
Как сообщается, он принял лежащего человека за мешок для мусора. Избежать наезда не удалось, в результате чего Лео Маунтин получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики не смогли его спасти. Представитель судмедэкспертизы Эмма Мейтер в ходе расследования подтвердила, что сочетание алкогольного опьянения и нахождения на проезжей части привело к трагическому исходу.
Читайте также: