Кузбасская жительница предстанет перед судом за убийство сожителя кувалдой

02 декабря 2025, 17:45

Фото: iStock/Mariia Klymenko

В Кемеровской области перед судом предстанет 47-летняя женщина, обвиняемая в убийстве своего 46-летнего сожителя. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.