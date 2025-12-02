Кузбасская жительница предстанет перед судом за убийство сожителя кувалдой
В Кемеровской области перед судом предстанет 47-летняя женщина, обвиняемая в убийстве своего 46-летнего сожителя. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России.
По версии следствия, инцидент произошёл 18 октября в Кемерово. Между женщиной и мужчиной возникла бытовая ссора, в ходе которой обвиняемая схватила кувалду и нанесла несколько ударов по голове и лицу партнёра. Пострадавшего госпитализировали, однако полученные травмы оказались смертельными.
Женщина полностью сотрудничала со следствием. В качестве меры пресечения суд избрал заключение под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ («Убийство») и направлено в суд для рассмотрения по существу.
