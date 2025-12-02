Сотни российских туристов оказались в эпицентре лихорадки чикунгунья на Кубе
На Кубе — резкий всплеск лихорадок чикунгунья и денге, от которых, по информации местных властей, умерло не менее 33 человек, включая 21 ребёнка. В эпицентре эпидемии сейчас находится около 1500 российских туристов.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в прошлом месяце минимум 14 россиян переболели в лёгкой форме — с лихорадкой, слабостью, сыпью и болью в суставах. Всего зарегистрировано свыше 38 тысяч случаев среди местных жителей и приезжих, при этом половина заболевших пришлась только на ноябрь. За последнюю неделю инфекции, распространяемые комарами, подхватили ещё 5717 человек. Тяжёлое состояние отмечено у 93 пациентов.
Вирус выявлен в 14 из 15 провинций страны. Кубинский Минздрав признаёт: официальная статистика занижена, так как многие предпочитают лечиться дома и не обращаются в больницы.
Посольство России уже предупредило туристов об угрозе. Рекомендации стандартные: избегать мест скопления воды, пользоваться репеллентами и внимательно следить за самочувствием.
