Сотни российских туристов оказались в эпицентре лихорадки чикунгунья на Кубе

02 декабря 2025, 17:15

Фото: iStock/olalaja

На Кубе — резкий всплеск лихорадок чикунгунья и денге, от которых, по информации местных властей, умерло не менее 33 человек, включая 21 ребёнка. В эпицентре эпидемии сейчас находится около 1500 российских туристов.