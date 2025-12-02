Подавших сигнал бедствия моряков нашли мертвыми при загадочных обстоятельствах

02 декабря 2025, 17:31

New York Post: опытных моряков нашли мертвыми на судне у Мадагаскара

Фото: istockphoto/danr13

Два опытных моряка подали сигнал бедствия во время своего путешествия у берегов Мадагаскара. Их нашли мертвыми при загадочных обстоятельствах, сообщает New York Post.