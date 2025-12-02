Подавших сигнал бедствия моряков нашли мертвыми при загадочных обстоятельствах
New York Post: опытных моряков нашли мертвыми на судне у Мадагаскара
Два опытных моряка подали сигнал бедствия во время своего путешествия у берегов Мадагаскара. Их нашли мертвыми при загадочных обстоятельствах, сообщает New York Post.
67-летняя австралийская яхтсменка Дейрдре Сибли и ее спутник Паскаль в четверг, 27 ноября, отправили SOS со своего судна. Когда на помощь прибыли местные патрульные, они обнаружили только тела пары.
Сейчас проводится расследование, однако семья Сибли предполагает, что трагедия произошла не без участия пиратов.
