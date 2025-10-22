Кузбасский рецидивист обокрал магазин и раздал товары прохожим
В Кузбассе раскрыто необычное преступление. Полиция задержала 35-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из супермаркета. Мужчина похитил 10 ароматических наборов, но его планы разрушила система видеонаблюдения.
По информации «Cибдепо», общая стоимость украденного превысила три тысячи рублей. При задержании оказалось, что злоумышленник — рецидивист с опытом судимостей.
Свои действия задержанный попытался оправдать курьёзным образом. По его словам, он намеревался украсть партию туалетной воды для последующей перепродажи. Однако понял, что ошибся и взял не то. Вместо того чтобы вернуть наборы, мужчина решил проявить «щедрость» и раздал их незнакомцам на улице. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальное наказание по которой достигает двух лет лишения свободы.
