Бразильский футболист погиб, врезавшись на мотоцикле в корову. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
20-летний Антони Илано возвращался домой после празднования дня рождения отца. На трассе в муниципалитете Алтус, штат Пиауи, он на высокой скорости столкнулся с коровой и потерял управление мотоциклом. Полученные травмы оказались смертельными для спортсмена.
Илано играл за футбольный клуб «Пиауи Эспорте». Молодой человек планировал готовиться к участию в Кубке Бразилии среди футболистов до 20 лет.
