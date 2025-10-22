«Умер на глазах»: В Москве из реки возле элитного ЖК вытащили труп наркомана
В Москве спасатели извлекли тело мужчины из реки Раменка. Происшествие случилось возле элитного жилого комплекса на Минской улице. Подробности сообщает «МК».
22 октября местные жители заметили незнакомца. Около 20 минут человек в обуви ходил по мелководной реке, глубина которой не превышает щиколотку. Позже мужчина неожиданно сел в воду и начал сильно дрожать от холода.
Очевидцы сразу вызвали экстренные службы, но к их прибытию человек уже скончался. Погибшим оказался рабочий с ближайшей строительной площадки. Предварительная версия его смерти — передозировка наркотическими веществами.
Ранее в подмосковном городе Железнодорожный наркоман жестоко убил известного кинооператора и режиссёра Сергея Политика.
