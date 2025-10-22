На востоке Москвы двое неизвестных в масках убили мужчину

22 октября 2025, 16:54

Фото: Istock/sqback

В восточной части Москвы двое мужчин в масках убили молодого человека 2000 года рождения. Столичное главное управление МВД России информирует, что подозреваемых уже задержали.





Инцидент произошёл вечером 21 октября возле дома 38 на улице Уткина. Очевидцы сообщили в полицию о криках и нападении. Прибывшие сотрудники обнаружили тело жертвы с признаками насильственной смерти.

«Установлено, что двое злоумышленников приехали на место, где находился потерпевший, на электровелосипедах. Нанеся молодому человеку множественные удары, несовместимые с жизнью, они скрылись», — сказано в сообщении.