На востоке Москвы двое неизвестных в масках убили мужчину
В восточной части Москвы двое мужчин в масках убили молодого человека 2000 года рождения. Столичное главное управление МВД России информирует, что подозреваемых уже задержали.
Инцидент произошёл вечером 21 октября возле дома 38 на улице Уткина. Очевидцы сообщили в полицию о криках и нападении. Прибывшие сотрудники обнаружили тело жертвы с признаками насильственной смерти.
«Установлено, что двое злоумышленников приехали на место, где находился потерпевший, на электровелосипедах. Нанеся молодому человеку множественные удары, несовместимые с жизнью, они скрылись», — сказано в сообщении.Оперативники установили их личности по записям с камер видеонаблюдения и задержали двоих мужчин 2003 и 2005 годов рождения. Выяснилось, что причиной преступления стала личная неприязнь. Расследование продолжается.
