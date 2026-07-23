Кузбассовец чуть не умер после того, как попил из родника

23 июля 2026, 12:10

Фото: iStock/Ekaterina Oleshko

В Кемеровской области мужчина попил из родника и чуть не умер от тяжелейшей кишечной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.





По данным «Сiбдепо», 38-летнего мужчину срочно госпитализировали в Гурьевскую районную больницу. Он находился в критическом состоянии после того, как попил воды из кузбасского родника. У пациента развилась тяжелейшая кишечная инфекция. Кроме того, оказалось, что несколько лет назад ему пересадили почку.





«Инфекция ударила прямо по донорскому органу, и почка начала отказывать. Счет шел на минуты. Медики бросили все силы на интенсивную терапию, чтобы остановить распространение инфекции и не дать пересаженной почке окончательно выйти из строя», — отметили в ведомстве.