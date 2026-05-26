Кузбассовец совершил действия сексуального характера в отношении подростка
В Кузбассе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего товарища. Об этом сообщили в региональном суде.
По данным «Сiбдепо», мужчина, женщина и несовершеннолетний подросток распивали алкогольные напитки в квартире. Парень остался ночевать увзрослых друзей
«Поздно ночью подсудимый проснулся и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении несовершеннолетнего, который спал, действия сексуального характера. Подросток был в беспомощном состоянии и не мог оказать сопротивления», — говорится в материале издания.
Свои действия мужчина объяснил тем, что он якобы перепутал подростка со своей девушкой. В итоге суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также ограничению свободы на один год после освобождения.