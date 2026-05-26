Кузбассовец совершил действия сексуального характера в отношении подростка

26 мая 2026, 12:48

Фото: iStock/simpson33

В Кузбассе мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении своего несовершеннолетнего товарища. Об этом сообщили в региональном суде.





По данным «Сiбдепо», мужчина, женщина и несовершеннолетний подросток распивали алкогольные напитки в квартире. Парень остался ночевать увзрослых друзей





«Поздно ночью подсудимый проснулся и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении несовершеннолетнего, который спал, действия сексуального характера. Подросток был в беспомощном состоянии и не мог оказать сопротивления», — говорится в материале издания.