Трое подростков жестоко изнасиловали двух девочек и остались на свободе
Об этом 21 мая сообщило издание Mirror.
Первое нападение произошло в ноябре 2024 года в городе Фордингбридж графства Хэмпшир. Жертвой стала 15-летняя школьница. Она познакомилась с одним из обвиняемых в соцсетях и приехала к нему на встречу. Сначала пара общалась в парке, затем девушка согласилась спуститься с юношей в подземный переход. Она не ожидала, что появятся еще два подростка. Ребята начали приставать к пострадавшей и, увидев ее испуг, принудили школьницу к сексу втроем. Насилие продолжалось около полутора часов.
Второе преступление произошло в январе 2025 года. Пострадала 14-летняя девочка, которую изнасиловали возле зоны отдыха в Фордингбридже.
Двум 15-летним фигурантам назначили трёхлетние программы реабилитации. Третий обвиняемый, которому на момент преступления было 14 лет, получил 18 месяцев контроля. Суд учёл возраст подсудимых, а также их психические и когнитивные особенности.
У одного из молодых насильников диагностировали СДВГ и тревожное расстройство, у второго — крайне низкий IQ, у третьего — лёгкие когнитивные нарушения. Судья отметил, что не хочет «излишне криминализировать детей», но подчеркнул необходимость не допустить повторения случившегося. Фигурантам запретили контактировать с потерпевшими в течение десяти лет.