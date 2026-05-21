В Калининграде пьяный отчим изнасиловал девятилетнюю падчерицу и получил срок
Суд приговорил жителя Калининграда к 12,5 годам за изнасилование падчерицы
Житель Калининграда изнасиловал 9-летнюю падчерицу. Подробности приводит областной суд.
Следствие установило, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
После того как ситуация вскрылась, правоохранительные органы возбудили против отчима уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.
«В судебном заседании подсудимый К. вину в инкриминируемом преступлении не признал», — уточнили в ведомстве.Суд учёл проблемы со здоровьем у мужчины, однако признал состояние алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством. Судья приговорил фигуранта к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.