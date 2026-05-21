В Калининграде пьяный отчим изнасиловал девятилетнюю падчерицу и получил срок

Житель Калининграда изнасиловал 9-летнюю падчерицу. Подробности приводит областной суд.



Следствие установило, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

После того как ситуация вскрылась, правоохранительные органы возбудили против отчима уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.

«В судебном заседании подсудимый К. вину в инкриминируемом преступлении не признал», — уточнили в ведомстве.
Суд учёл проблемы со здоровьем у мужчины, однако признал состояние алкогольного опьянения отягчающим обстоятельством. Судья приговорил фигуранта к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
Ольга Щелокова

