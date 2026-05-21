В Калининграде пьяный отчим изнасиловал девятилетнюю падчерицу и получил срок

21 мая 2026, 19:39

Суд приговорил жителя Калининграда к 12,5 годам за изнасилование падчерицы

Житель Калининграда изнасиловал 9-летнюю падчерицу. Подробности приводит областной суд.





Следствие установило, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.



После того как ситуация вскрылась, правоохранительные органы возбудили против отчима уголовное дело по статье о действиях сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14 лет.

«В судебном заседании подсудимый К. вину в инкриминируемом преступлении не признал», — уточнили в ведомстве.