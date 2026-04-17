Призывавшая бомбить Москву журналистка отправилась в СИЗО
Суд в Калуге арестовал бывшего редактора федерального СМИ, обвиняемую в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящий момент журналистка находится в СИЗО. Ей предъявили обвинение по статье 205.2 УК. Уголовное дело расследует УФСБ по региону. Девушку задержали в доме у матери в Ленинградской области, хотя сама она проживала в Москве.
На видео, опубликованном агентством, фигурантка признается в содеянном. Она рассказала, что оставила комментарий с призывами бомбить столицу в одном из Telegram-каналов, и назвала свои действия ошибкой.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали 23-летнего жителя Севастополя, который оправдывал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и предлагал «повторить» подобное.
Читайте также: