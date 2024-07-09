В Питере неизвестный вынес из квартиры инспектора ФСИН чихуахуа с деньгами

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Чихуахуа, технику и деньги вынес неизвестный из квартиры инспектора ФСИН в Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка». Все произошло на первом этаже дома на Гвардейской. По предварительной информации, злоумышленник влез в окно. Открыто уголовное дело.
По данным журналистов, вместе с собачкой, купленной за 30 тысяч рублей, взяли ее корм и миски. Кроме того, в списке пропаж числятся 50 тысяч рублей, лежавшие в кухонном шкафу, а также ключи, мобильник и ноутбук. Общая сумма ущерба, по словам сотрудницы ФСИН, составляет чуть меньше ста тысяч рублей.
Ранее в Северной столице правоохранители задержали 23-летнего жителя Великого Новгорода, разбившего голову в ходе конфликта в транспорте, младшему инспектору ФСИН.
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Никита Кротов