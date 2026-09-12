Квартиру народного артиста России ограбили на 140 млн рублей в Петербурге

12 сентября 2026, 19:13

Фонтанка: В Питере по делу о краже из квартиры Фурманова задержали двух девушек

Фото: istockphoto/blinow61

В Петербурге задержали подозреваемых в краже ценностей у народного артиста России Рудольфа Фурманова. Об этом сообщает «Фонтанка».