Квартиру народного артиста России ограбили на 140 млн рублей в Петербурге
В Петербурге задержали подозреваемых в краже ценностей у народного артиста России Рудольфа Фурманова. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным издания, речь идет о двух девушках: одна — местная жительница, вторая приехала из Подмосковья. При них обнаружили государственную награду Фурманова, ранее хранившуюся в сейфе, а также фамильные драгоценности и валюту.
Как сообщалось ранее, семья режиссера лишилась накоплений после того, как его 22-летняя дочь, актриса, стала жертвой мошенников. По данным СМИ, аферисты оказывали на нее давление и убедили оставить ключи от квартиры под ковриком. Сосед отмечал, что к жилью приходили молодые люди и пытались вставить ключ в замок.
В результате из квартиры пропали ювелирные украшения, 30 миллионов рублей и валюта. Общий ущерб семье оценивается в 140 миллионов рублей.
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