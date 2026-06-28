Ограбили всемирно известного оперного певца Андреа Бочелли на полмиллиона евро

28 июня 2026, 16:45

Il Tirreno: В Тоскане ограбили виллу оперного певца Андреа Бочелли

Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

На курорте Форте-деи-Марми в итальянской Тоскане неизвестные проникли на виллу всемирно известного итальянского тенора Андреа Бочелли и похитили ценности на сумму около 500 тысяч евро. Об этом сообщает местное издание Il Tirreno.