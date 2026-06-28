Ограбили всемирно известного оперного певца Андреа Бочелли на полмиллиона евро
На курорте Форте-деи-Марми в итальянской Тоскане неизвестные проникли на виллу всемирно известного итальянского тенора Андреа Бочелли и похитили ценности на сумму около 500 тысяч евро. Об этом сообщает местное издание Il Tirreno.
Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, в период с 21:00 до полуночи. Преступники пробрались в дом певца, расположенный в районе Виттория-Апуана, в отсутствие хозяев — виллу на время отпуска снимала американская семья, которая в тот вечер ушла на развлечения.
Как пояснили карабинеры, злоумышленникам не составило труда проникнуть внутрь: входная дверь не была заперта должным образом, а охранная сигнализация оказалась отключена. Воры беспрепятственно собрали все ценное и скрылись, не оставив после себя никаких улик. В настоящее время полиция изучает записи с уличных камер видеонаблюдения в надежде установить личности преступников.
Среди похищенного — дорогие сумки, наличные деньги, ювелирные изделия и элитные часы. Точная стоимость украденного пока уточняется, однако предварительная оценка ущерба достигает примерно 500 тысяч евро.
Отмечается, что семья Бочелли владеет несколькими виллами в Версилии, часть из которых сдается в аренду состоятельным туристам. Как подчеркивает СМИ, Форте-деи-Марми традиционно привлекает внимание злоумышленников из-за большого числа обеспеченных отдыхающих и местных жителей. Мэр города в свою очередь заявил, что власти уделяют вопросам безопасности пристальное внимание: на 9 километрах улиц установлено 140 камер видеонаблюдения, выделены средства на закупку еще 26, а также организовано круглосуточное патрулирование силами полиции и частных охранных служб на автомобилях.
Андреа Бочелли — уроженец Тосканы, один из самых узнаваемых оперных певцов современности, потерявший зрение в детстве. За свою карьеру он выпустил более 15 студийных альбомов и продал свыше 90 миллионов записей по всему миру, став одним из наиболее коммерчески успешных исполнителей классической музыки в истории.
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