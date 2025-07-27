Kyodo: в Японии три неопознанных дрона проникли на территорию АЭС «Генкай»
Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) неизвестного происхождения вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной электростанцией (АЭС) «Гэнкай» на юго-западном японском острове Кюсю. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на Комитет по контролю над атомной энергией.
Инцидент произошел 26 июля в 21:00 по местному времени. О проникновении БПЛА на территорию АЭС проинформировала энергетическая компания Kyushu Electric Power, которая является оператором станции. Беспилотники не причинили ущерба и не повлияли на работу АЭС. В настоящее время идет поиск дронов-нарушителей, а также установление лиц, запустивших их.
Стоит отметить, что в стране запрещено запускать БПЛА в воздушное пространство над важными объектами инфраструктуры, в том числе АЭС, без специального на то разрешения.
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