Kyodo: в Японии три неопознанных дрона проникли на территорию АЭС «Генкай»

27 июля 2025, 08:12

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) неизвестного происхождения вторглись в закрытое воздушное пространство над атомной электростанцией (АЭС) «Гэнкай» на юго-западном японском острове Кюсю. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на Комитет по контролю над атомной энергией.