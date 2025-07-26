В Камбодже из-за утренней атаки Таиланда 13 человек погибли

26 июля 2025, 12:37

В Камбодже при обстреле со стороны Таиланда погибли 13 человек

Фото: Istock/BABAOUI CHOUAAIB

26 июля в Камбодже в результате обстрела со стороны Таиланда погибли 13 человек. Об этом сообщает местное издание Кhmer Тimes.





Сообщается, что из-за артиллерийского обстрела со стороны Таиланда на деревню Экпхап 21 камбоджийский военный и 50 граждан серьёзно пострадали. Утренний обстрел приграничной провинции Поусат привёл к жертвам.



«Министерство национальной обороны подтвердило, что 13 граждан Камбоджи, в том числе пять военнослужащих Королевских Вооружённых сил и восемь гражданских лиц, погибли в результате нападения тайских Вооруженных сил рано утром», — говорится в публикации.