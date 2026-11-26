Во Вьетнаме маньяк с татуировкой орла и мачете нападает на россиян
SHOT: Во Вьетнаме мужчина с татуировкой орла терроризирует россиян в Нячанге
Во Вьетнаме мужчина с татуировкой орла нападает на российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В Нячанге от его действий пострадала преподавательница йоги по имени Валентина, когда шла по центральной улице в наушниках и записывала рабочее голосовое сообщение. Сначала неадекватный мужчина пошёл за девушкой, а затем стал кричать и нецензурно оскорблять её. Затем он ударил россиянку по голове как минимум три раза и скрылся — это попало на видео.
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Когда муж пострадавшей приехал к ней, они вместе обратились в туристический центр через дорогу, чтобы вызвать полицию, но получили отказ. До больницы супруги добрались сами. У Валентины диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей. Пострадавшая и её муж обратились с заявлением в правоохранительные органы, а также уведомили консульство РФ.
Отмечается, что россияне встречают этого мужчину на улицах города с мачете. Услышав русскую речь, он пристаёт к прохожим и угрожает им. Несколько месяцев назад этот человек с ножом напал на другую девушку. За неадекватное поведение его прозвали «маньяком».