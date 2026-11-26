26 ноября 2026, 06:32

SHOT: Во Вьетнаме мужчина с татуировкой орла терроризирует россиян в Нячанге

Фото: iStock/jgpauls

Во Вьетнаме мужчина с татуировкой орла нападает на российских туристов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





В Нячанге от его действий пострадала преподавательница йоги по имени Валентина, когда шла по центральной улице в наушниках и записывала рабочее голосовое сообщение. Сначала неадекватный мужчина пошёл за девушкой, а затем стал кричать и нецензурно оскорблять её. Затем он ударил россиянку по голове как минимум три раза и скрылся — это попало на видео.



