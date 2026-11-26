26 ноября 2026, 05:42

Лайнер American Airlines экстренно сел в Финиксе из-за попытки пассажира открыть дверь

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Пассажирский лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Сан-Диего в Чикаго, экстренно сел в Финиксе. Об этом сообщает CBS News.