Самолёт совершил экстренную посадку из-за пассажира, который пытался открыть дверь
Пассажирский лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Сан-Диего в Чикаго, экстренно сел в Финиксе. Об этом сообщает CBS News.
По сведениям полиции, во время полёта один из пассажиров встал с кресла и пошёл к передней части салона. Бортпроводники несколько раз просили его вернуться на место, но он не подчинился и попытался открыть аварийный выход.
Экипаж и другие люди, находившиеся на борту, удерживали нарушителя до безопасного приземления. Один из очевидцев снял на видео, как мужчина сопротивлялся стюардессам, которые прижали его к полу салона. После посадки нарушителя сняли с рейса. Его с легкими травмами направили в медицинское учреждение для осмотра.
Правоохранители пока не задерживали проблемного пассажира формально, однако передали информацию об инциденте в ФБР. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства случившегося.
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