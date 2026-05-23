Лайнер Cathay Pacific попал в зону турбулентности, минимум 10 пострадавших

23 мая 2026, 12:39

В результате попадания самолета авиакомпании Cathay Pacific Airways (рейс CX156, следовавший из австралийского Брисбена в Гонконг) в зону сильной турбулентности пострадали не менее десяти человек. Об этом сообщил официальный представитель перевозчика, уточнив, что восемь из них доставили в больницу.





Как пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на авиакомпанию, шесть членов экипажа и четыре пассажира получили легкие травмы. Инцидент произошел примерно за два часа до посадки.



В тот момент бортпроводники уже включили свет в салоне и приступили к раздаче питания клиентам эконом-класса (пассажиры первого и бизнес-класса к тому моменту уже поели). Основные травмы получили члены экипажа, так как они находились на ногах во время раздачи еды.



После ЧП капитан лайнера объявил о прекращении обслуживания питанием и обратился к людям с вопросом, есть ли на борту медики. В соцсетях очевидцы публикуют снимки, на которых видно, как одну из стюардесс в шейном воротнике укладывают на носилки.



В администрации аэропорта Гонконга сообщили СМИ, что после получения уведомления о происшествии немедленно запросили помощь пожарных и бригад скорой помощи. Самолет благополучно приземлился в 06:35 по местному времени (01:35 мск), и парамедики оперативно поднялись на борт для оказания помощи пострадавшим.



