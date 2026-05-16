Летевший в Анталью самолет SunExpress посадили в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Самолет авиакомпании SunExpress, следовавший по из Бристоля в Анталью, экстренно приземлился в аэропорту «Лондон-Станстед» из-за угрозы минирования. Подробности приводит агентство DHA.
Сигнал о заложенном на борту взрывном устройстве поступил вскоре после взлета. В связи с этим экипаж принял решение немедленно посадить воздушное судно. На месте организовали все необходимые проверки и тщательный досмотр самолета. Позднее правоохранители выяснили, что сообщение о бомбе было ложным.
Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет Piper PA-28 врезался в жилой дом и спровоцировал пожар в американском штате Огайо. В результате авиакатастрофы погибли два человека, находившиеся на борту. Среди жильцов пострадавших нет.
Читайте также: