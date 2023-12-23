В массовом ДТП на МКАД погибли два человека

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В результате аварии на внешней стороне 49-го километра МКАД в Москве, где столкнулись четыре автомобиля, погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее департамент транспорта Москвы сообщал о том, что автомобиль, в который сзади врезалась другая машина, вылетел на встречную полосу, протаранил ещё две машины и загорелся.
По данным столичной прокуратуры, в результате аварии погибли двое человек – водитель и пассажир загоревшегося автомобиля.
Предварительно известно, что в автомобиль сзади на большой скорости влетала Toyota. За рулём был неопытный 20-летний водитель, который не справился с управлением.
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По данным столичной прокуратуры, в результате аварии погибли двое человек – водитель и пассажир загоревшегося автомобиля.
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Анастасия Чинкова