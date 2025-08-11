Ландшафтный пожар возник в Белогорском районе Крыма

11 августа 2025, 17:27

Фото: iStock/TonyFuse

Днём 11 августа в Белогорском районе Крыма, между селами Павловка и Васильевка, произошёл ландшафтный пожар. Об этом сообщили в МЧС России.





Возгорание сухой растительности возникло на открытой местности. Пожар распространяется в труднодоступной зоне, а его тушение осложняется жаркой погодой и сильным ветром. Из-за задымления ограничено движение по дорогам. К месту происшествия организована доставка воды.



Точная площадь возгорания пока не определена. На месте работают более 140 спасателей и задействованы 34 единицы техники. В ликвидации пожара участвуют сотрудники МЧС, отряда «Крым-спас» и лесной охраны.



Для борьбы с огнём привлечены два вертолёта Ми-8 МЧС России, которые сбрасывают воду на очаги возгорания, а также тракторы, создающие защитные минерализованные полосы путём перепахивания земли.

