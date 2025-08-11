На Кубани мужчину наказали за исполнение украинских песен на домашнем празднике

11 августа 2025, 17:04

Фото: iStock/Yingko

В Краснодарском крае мужчина был привлечён к ответственности за исполнение украинских песен на домашнем празднике, сообщает полиция Кубани.





Житель хутора Бараниковского Славянского района отмечал день рождения вместе с родственниками. В какой-то момент гости включили плейлист с украинскими песнями, которые 39-летний мужчина тоже стал исполнять. Это попало на видео, которое затем распространилось в сети и привлекло внимание правоохранителей.



Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

«Ничего такого мы не собирались делать, никого обидеть. Мы наоборот — за Россию», — извинился задержанный на камеру.