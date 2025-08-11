На Кубани мужчину наказали за исполнение украинских песен на домашнем празднике
В Краснодарском крае мужчина был привлечён к ответственности за исполнение украинских песен на домашнем празднике, сообщает полиция Кубани.
Житель хутора Бараниковского Славянского района отмечал день рождения вместе с родственниками. В какой-то момент гости включили плейлист с украинскими песнями, которые 39-летний мужчина тоже стал исполнять. Это попало на видео, которое затем распространилось в сети и привлекло внимание правоохранителей.
Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
«Ничего такого мы не собирались делать, никого обидеть. Мы наоборот — за Россию», — извинился задержанный на камеру.Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Кроме того, россиянину грозит наказание за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.